Женщина подкараулила родственницу у подъезда

В Брагино 44-летняя женщина напала на свою родственницу прямо посреди двора. Несчастную избили прямо на глазах у дочери.



Женщина подкараулила свою родственницу возле одного из домов по Тутаевскому шоссе. Когда жертва вышла из подъезда, женщина набросилась на неё и стала избивать металлической палкой по голове.



— Обвиняемая не меньше 5 раз ударила родственницу по затылку, вискам, лбу и темени. Потерпевшая долга лечилась, у неё была черепно-мозговая травма. Теперь у неё на всю жизнь останутся грубые рубцы на лице, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.



Женщине назначили судебно-психиатрическую экспертизу, которая выявила тяжёлое психологическое расстройство. Теперь жительнице Ярославля придётся провести несколько лет в больнице.

