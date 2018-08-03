Мэр готов увольнять чиновников, если в городе продолжат красть асфальтовую крошку

Сегодня на утренней планёрке в мэрии Ярославля глава города Владимир Слепцов был суров к своим подчинённым. Как и всегда. Однако на этот раз градоначальник пригрозил увольнением главам районов, припомнив им истории с массовым воровством асфальтовой крошки. Как заявлял ранее Слепцов, её «Газелями» крадут из-под носа.

— Прошу глав не проезжать мимо, контролировать ситуацию при ремонте. Если вы хозяйственники и проезжаете мимо, то проезжайте тогда мимо вообще отсюда, — высказался мэр на планёрке. — А когда у нас «Газелями» крошку воруют, то это называется халатность.



Владимир Слепцов рассказал, что в этом году асфальтовую крошку, снятую со старых дорог, полностью пустят на дворы и дороги частного сектора. Уже есть график для тех домов, которые первыми обратились в администрацию с просьбой об асфальтовой крошке.



— Прошу вас отработать и не допустить, чтобы ни один килограмм не ушёл куда-то мимо. Ничего не оставляем на дорогах, либо под охраной, либо увозим на охраняемую территорию, — подытожил Владимир Слепцов.



Также на этой планёрке дорожные подрядчики рассказали, когда и что будет сделано на самых важных ремонтируемых улицах города.