Схема была простая. Но нерабочая

В Ярославле перед судом предстанет 32-летний житель Челябинска, который попытался разбогатеть за счёт местного автосалона.

По данным областной прокуратуры, мужчина нашёл приятеля, который сделал ему поддельные права. В документе значилось имя и стояла фотография уже умершего человека.

С этими правами он и пришёл в автосалон в Ярославле.

— И взял в краткосрочную аренду автомобиль «Тойота-Камри» стоимостью 1,7 миллиона рублей. Уехал на нем в Вологду и в течение нескольких дней продал за 1,1 миллиона рублей. Деньги подельники разделили между собой, — рассказали в прокуратуре.



Приятель после этого сбежал, а челябинский Остап Бендер бегал от полиции до тех пор, пока его не разыскали в Вологде — в одном из реабилитационных центров

— Автомобиль возвращен собственнику, — уточнили в прокуратуре.

А дело мошенника направили в суд.