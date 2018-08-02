«Береги капот и крышу»: в Ярославской области обваливается автомобильный мост
2 августа 2018 21:08
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В Ярославской области автомобилисты обсуждают обрушение моста в городе Рыбинск на улице Максима Горького.
— Обваливается бетон с моста, — предупреждают администраторы группы в социальной сети «ВКонтакте» «Авто новости Рыбинск». — Берегите лобовое и крышу с капотом своего автомобиля.
— Он будет обваливаться и дальше, пока не пробьёт кому-нибудь что-то, — уверена жительница Рыбинска Светлана Латышева.
Власти Рыбинска уже знают о проблеме и обещают заняться этим мостом уже в ближайшее время.
Фото: Авто новости Рыбинск/Vk.com
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