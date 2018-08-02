От моста один за другим отваливаются куски бетона

В Ярославской области автомобилисты обсуждают обрушение моста в городе Рыбинск на улице Максима Горького.



— Обваливается бетон с моста, — предупреждают администраторы группы в социальной сети «ВКонтакте» «Авто новости Рыбинск». — Берегите лобовое и крышу с капотом своего автомобиля.



Автомобилисты советуют другу другу объезжать это место стороной

— Он будет обваливаться и дальше, пока не пробьёт кому-нибудь что-то, — уверена жительница Рыбинска Светлана Латышева.



Власти Рыбинска уже знают о проблеме и обещают заняться этим мостом уже в ближайшее время.

