В субботу, 4 августа, Рыбинск отметит своё 241-ю годовщину со дня присвоения статуса города. Местные власти в этот день решили удивить горожан насыщенной программой. Полная программа праздника.



Власти постарались, чтобы в День города жителям Рыбинска было весело и празднично

— Лейтмотивом праздника станет тема «Рыбинск — город моего детства», — говорят в администрации Рыбинска. — Праздничные мероприятия пройдут на 20 тематических и творческих площадках в разных микрорайонах города.



Пожалуй, самым интересным мероприятием станет реконструкция жизни бурлаков. Гостям праздникам, которые пожелают принять в ней участие, оденут в рубища и дадут потянуть бурлацкую лямку. Бонусом за старания станет угощение бурлацкой ухой.



А ещё в выходные под Ярославлем пройдёт уникальное авиашоу, изюминкой которого станет вертолётный фристайл. Корреспонденты 76.ru уже рассказывали где и когда пройдёт фестиваль «Техника путешествий. ТехноTravel 2018».

