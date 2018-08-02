В Ярославле десантники всё-таки нашли для себя фонтан. Детский
2 августа 2018 17:50
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Это же войска дяди Васи — их просто так не остановишь! Несмотря на то, что сегодня в Ярославле вдруг совершенно внезапно решили отключить фонтаны, десантники, отмечающие 2 августа День ВДВ, нашли, где искупаться. Ну, конечно, в прямом смысле окунуться не вышло, но водичку потрогали. Десантники пришли к фонтану на площади Юности. Детям пришлось немного потесниться, когда дяди в полосатых тельняшках бегали под струями фонтана. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александра Савельева
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