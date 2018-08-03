Мэр Ярославля Владимир Слепцов получает зарплату из городского бюджета, как воспитатели, врачи госслужащие

Ярославцы в социальных сетях обсуждают информацию о том, что на содержание мэра города ежегодно из бюджета тратится 2 миллиона 232 тысячи рублей.



— Что-то больно дорого нам мэр обходится. Интересно, на какие нужды такие деньги уходят? — задаётся вопросом в социальной сети «ВКонтакте» Ольга Буланова.

В городской администрации объяснили корреспонденту 76.ru, на какие нужны уходит эта сумма.



— Это непосредственно сама заработная плата Владимира Слепцова и отчисления в фонды социального и медицинского страхования, а также в пенсионный, — рассказали в бухгалтерии мэрии Ярославля.

Ранее мы писали, что городские власти опубликовали важный документ — отчёт о том, как тратили бюджет Ярославля с начала года. Оттуда и стало известно, сколько денег уходит на мэра. Но там есть и другие не менее интересные цифры.

