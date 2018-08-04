С огнём боролись всю ночь

Страшные пожары, смертельное ДТП и трагедия на воде. За прошедшую неделю, к сожалению, случилось много происшествий. Для тех, кто пропустил самые громкие ЧП, мы подготовили топ-5 самых серьёзных происшествий недели.



31 июля в Московской области на 31-м километре трассы М-8 самосвал снёс надземный пешеходный переход. Из-за этого ДТП движение в сторону Ярославля по трассе парализовано. К счастью, обошлось без пострадавших.



Движение на трассе было парализовано

— По предварительной информации, у грузового автомобиля произошло самопроизвольное поднятие кузова, — сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



1 августа в Заволжском районе загорелся автобус с пассажирами. Пожар вспыхнул прямо во время движения. Все, кто ехал в автобусе, смогли выбраться наружу. Никто не пострадал.



Автобус загорелся на ходу

Страшный пожар произошёл в Рыбинске 31 июля в доме № 1 на улице Чкалова. Из охваченного пламенем четырёхэтажного здания эвакуировали людей. Пожарные работали всю ночь и даже к 11 часам утра 1 августа продолжали проливать здание, где с таким трудом удалось справиться с открытым огнём.



В старом доме с деревянными перекрытиями находился торговый центр «Пассаж» и жилые квартиры. Несколько семей остались без крыши над головой.



1 августа на Рыбинском водохранилище обнаружили тело молодого мужчины. Александр Дмитриев отправился на природу отдохнуть с друзьями. Спустя какое-то время он сел в лодку, чтобы забрать с другого берега товарища. До друга он так и не доплыл. Тело обнаружили спустя три дня.



Александр утонул

Авария, которая произошла 1 августа в Ярославском районе, унесла жизнь молодой женщины. 27-летняя Алёна Тяжелова ехала в машине со своими друзьями, как вдруг в них влетел «Фольксваген». Оказалось, что водитель немецкой машины был пьян. Юлия работала фитнес-инструктором, любила животных и отдыхать на природе. В эти выходные она должна была вместе с друзьями отправиться в поход. Вместо этого друзья собрались на похоронах…



Девушка разбилась на машине

— Любила детей, и дети боготворили её. К сожалению, своих детей она так и не успела родить, хотя безумно хотела. Как-то всё откладывали с молодым человеком… Последний год был очень ярким, продуктивным! Всегда была душой компании, у неё огромное количество друзей, и в каждой компании она была своей! Клиенты в шоке, плачут, пытаются помочь семье, — рассказывает Наталья, директор фитнес-клуба, где работала Юля.

