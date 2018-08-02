Итого решения суда приняты по 12 задержанным

Сегодня в Заволжском суде Ярославля прошли заседания по ещё четырём сотрудникам колонии № 1, где жестоким пыткам подвергся заключённый Евгений Макаров.



Перед судом предстали: инспектор группы надзора Алексей Андреев (25 лет), начальник отряда по воспитательной работе Алексей Микитюк (26 лет), младший инспектор Александр Морозов (34 года) и младший инспектор дежурной смены Андрей Зыбин (24 года).



Следователи требовали для каждого арест как меру пресечения. Понятно, что подозреваемые под арест не хотели.



Онлайн-трансляция из зала суда

Первый



Микитюк, которого считают самым высокопоставленным из всей четверки, считал, что ему под арест нельзя — дома жена и грудной ребенок.



— Я не рецидивист какой-то. Никуда не собираюсь убегать. Я хочу, чтобы моя семья была под защитой. Я не могу их оставить. У адвоката есть документы и определенные доказательства (видимо, об угрозах его семье. — Прим.ред.), — говорил Микитюк.



Миктюк сам пришёл с повинной. Вину признал и даже дал показания на коллег.



— Им были подробно с раскадровкой описаны действия иных лиц, — сказал адвокат подозреваемого.



Второй



Алексей Андреев, рядовой ФСИН, заявил, что просто выполнял приказ. Мол, ему был отдан приказ «Держи» [Макарова], и он выполнил его. В Следственный комитет явился сам и был задержан. Андреев признался в том, что вместе с остальными бил Макарова. Он удерживал заключённого и наносил множественные удары.



Третий



Андрей Зыбин отказался давать показания. Следствие уверяет, что Зыбин также наносил удары по ногам заключённого. На суде он доказывал, что не опасен и скрываться не собирается. Просил подписку о невыезде.

Четвертый



Александр Морозов давать показания при задержании отказался. По данным следователей, именно Морозова оскорбил Макаров. За что потом и был избит. На Морозова есть показания от Андреева Алексея, который рассказал, что Морозов также наносил удары резиновой дубинкой по ногам. Под арест Морозов не хотел — аргументировал состоянием здоровья супруги.



— Супруга Морозова является инвалидом третьей группы. Исходя из изученных документов, в семье Морозова произошло несчастье. У супруги было кровоизлияние в головной мозг, потом было несколько шунтирований. Сейчас у неё время от времени возникают сильные головные боли, шаткая походка. Органы следствия уделяют внимание этому, но эти обстоятельства не могут перечеркнуть основания для меры пресечения, — говорил следователь.



В итоге суд всем определил меру пресечения — арест до 20 сентября.



Скандал в ярославских колониях разразился, когда в СМИ появилось видео — одного из заключённых, Евгения Макарова, раздев донага, жестоко пытают сотрудники колонии № 1. Мужчину избивали палками по пяткам и выкручивали руки. Сейчас несколько сотрудников колонии находятся под арестом.

