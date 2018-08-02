Ярославские спасатели снимали с дерева подростка: что он там делал
2 августа 2018 15:43
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Ярославские спасатели доставали с дерева подростка. Мальчик забрался так высоко, что самостоятельно слезть не смог. Оказалось, что он и его друг запускали квадрокоптер. Он застрял в ветвях деревьев. Тогда один из мальчишек полез наверх, чтобы достать дорогую игрушку.
— Забраться он смог, а вот слезть на землю — нет. Его друг вызвал спасателей. Мальчика благополучно сняли с дерева, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Подростка спустили на землю с помощью пожарной лестницы.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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