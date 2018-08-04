В Ярославле шикарные мужчины

Дорогие читатели, вы так любите наши жаркие подборки с ярославскими красавицами, что мы решили сделать для вас ещё одну. Но на этот раз порадуем глаза наших прекрасный дам. Ведь шикарных мужчин у нас не меньше, чем шикарных женщин. Они спортивны, красивы и харизматичны. Посмотрите на нашу жаркую подборку сексуальных ярославцев.



Спортсмен и просто красавец Сергей Морозов. Сам находится в отличной форме и помогает другим выглядеть прекрасно. Сергей — персональный тренер.

Сергей Морозов на отдыхе в Тунисе

Ещё один спортсмен и тоже Александр. Может тренироваться как в зале, так и на улице. Ярославны, внимательнее смотрите по сторонам. И друзья у него в такой же прекрасной форме. Александр — справа.

Публикация от Alexander (@thisisbaga) 16 Июл 2018 в 1:40 PDT

Ещё один роскошный мужчина с роскошным телом Виктор. Занимается единоборствами. Так что, точно сможет защитить даму сердца от бандитов.

Публикация от @alfavito 23 Июн 2018 в 9:37 PDT

Каскадёр театра «Ярфильм» Анатолий Вулканов. Делает такие трюки, что голова закружится. Снимался во многих сериалах. Может, кстати, сесть на шпагат.

Публикация от Анатолий Вулканов (@anatoliivulkanov) 31 Июл 2018 в 3:33 PDT

Тренер и спортсмен Егоров Максим. Вы только полюбуйтесь на эти мускулы!

Публикация от Егоров Максим🇷🇺 (@fitmag1) 20 Июл 2018 в 7:52 PDT

Бонус

Мы не могли не включить в нашу подборку главного спортсмена в Ярославле. Мэр Владимир Слепцов недавно продемонстрировал отличную форму, приехав на работу на велосипеде.



Спортивный мэр

Посмотрели на спортивных мужчин? Теперь поразглядывайте сексуальных ярославских красавиц.