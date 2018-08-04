Крепкие и горячие: топ-5 самых сексуальных ярославских мужчин
Дорогие читатели, вы так любите наши жаркие подборки с ярославскими красавицами, что мы решили сделать для вас ещё одну. Но на этот раз порадуем глаза наших прекрасный дам. Ведь шикарных мужчин у нас не меньше, чем шикарных женщин. Они спортивны, красивы и харизматичны. Посмотрите на нашу жаркую подборку сексуальных ярославцев.
Спортсмен и просто красавец Сергей Морозов. Сам находится в отличной форме и помогает другим выглядеть прекрасно. Сергей — персональный тренер.
Ещё один спортсмен и тоже Александр. Может тренироваться как в зале, так и на улице. Ярославны, внимательнее смотрите по сторонам. И друзья у него в такой же прекрасной форме. Александр — справа.
Ещё один роскошный мужчина с роскошным телом Виктор. Занимается единоборствами. Так что, точно сможет защитить даму сердца от бандитов.
Каскадёр театра «Ярфильм» Анатолий Вулканов. Делает такие трюки, что голова закружится. Снимался во многих сериалах. Может, кстати, сесть на шпагат.
Тренер и спортсмен Егоров Максим. Вы только полюбуйтесь на эти мускулы!
Бонус
Мы не могли не включить в нашу подборку главного спортсмена в Ярославле. Мэр Владимир Слепцов недавно продемонстрировал отличную форму, приехав на работу на велосипеде.
Посмотрели на спортивных мужчин? Теперь поразглядывайте сексуальных ярославских красавиц.