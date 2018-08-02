Отец наврал, что сына искусала собака

Молодой отец решил заработать на собственном сыне. Мужчина требовал деньги с 65-летней пенсионерки. Её собака якобы покусала маленького сына мужчины. Жительница Пошехонья дважды отдавала деньги мужчине: 15 и 20 тысяч рублей. При этом отец никаких справок и документов о лечении сына не показывал. Когда он в третий раз стал вымогать деньги, пенсионерка обратилась в полицию.



— Женщина рассказала, что не видела, как собака накинулась на ребёнка. Она поверила мужчине на слово. Полицейские выяснили, что мужчина специально придумал историю о нападении пса, чтобы получить деньги с пенсионерки. Всю сумму он истратил на себя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В отношении него вновь возбудили уголовные дела, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



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