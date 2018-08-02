Девушка на «Ладе» сбила мотоциклиста: подробности и фото с места происшествия
Вчера около шести часов вечера на пересечении Суздальского шоссе и улицы Слепнёва произошло ДТП — столкнулись «Лада-Гранта» и мотоцикл «Хонда».
— В результате аварии пострадал 30-летний мотоциклист, ему медики оказали помощь на месте, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В легковом автомобиле никто не пострадал.
Как стало известно корреспондентам 76.ru, за рулём легковушки сидела 23-летняя девушка.
— Легковушка не пропустила мотоцикл, поэтому и произошла авария, — говорят свидетели ДТП.
Так это или нет, предстоит выяснить специалистам Госавтоинспекции, которые сейчас уточняют все детали случившегося и устанавливают виновника ДТП.
Более серьёзная авария произошла в Ярославском районе. Там по вине пьяного водителя погибла молодая женщина.