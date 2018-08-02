Вчера около шести часов вечера на пересечении Суздальского шоссе и улицы Слепнёва произошло ДТП — столкнулись «Лада-Гранта» и мотоцикл «Хонда».



Водителю мотоцикла врачи оказали помощь на месте, теперь ему предстоит амбулаторное лечение

— В результате аварии пострадал 30-летний мотоциклист, ему медики оказали помощь на месте, — рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — В легковом автомобиле никто не пострадал.



Как стало известно корреспондентам 76.ru, за рулём легковушки сидела 23-летняя девушка.



К счастью, удар был не очень сильным, и все остались живы

— Легковушка не пропустила мотоцикл, поэтому и произошла авария, — говорят свидетели ДТП.



Так это или нет, предстоит выяснить специалистам Госавтоинспекции, которые сейчас уточняют все детали случившегося и устанавливают виновника ДТП.



Более серьёзная авария произошла в Ярославском районе. Там по вине пьяного водителя погибла молодая женщина.