Ярославль накрыл азорский антициклон: как долго продержится аномальная жара
Сегодня центр России накрыл азорский антициклон, а это значит, что погода будет солнечной, сухой и жаркой. Температура воздуха сейчас на 7 °C выше климатической нормы начала августа.
— В Ярославле сегодня небольшая облачность, без осадков, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Температура воздуха днём будет +28… +30 °C, по области — +27… +32 °C. Ветер северный 2–5 м/с. Атмосферное давление немного понизится до 751 мм рт. ст. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.
Аномальное тепло задержится на Русской равнине по меньшей мере до начала следующей недели. Пик жары придется на четверг-пятницу. В Ярославле в эти дни столбики термометров могут подниматься до +30…+32 °С.
Согласно русским народным приметам, если 2 августа сухо, то 6 недель будет сухо, а если в этот день идёт дождь, то идти ему ещё 6 недель.
А уже в выходные в Ярославле возможны кратковременные грозовые дожди, а температура понизится до +23… +25 °C, что, кстати, всё равно выше климатической нормы на 4–5 °C. Вся первая половина августа будет жаркой, хоть иногда и будут лить дожди.