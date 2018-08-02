Мужчину поймали на выходе и передали полиции

В небольшом магазине на Волгоградской ночью сработала тревога. К месту быстро приехали дежурившие недалеко сотрудники охранной компании.



— Сотрудник группы быстрого реагирования оперативно осмотрел объект со всех сторон, — рассказали в охранной компании «Дельта». — Входная дверь магазина оказалась открыта, а за ней в самом помещении были слышны подозрительные звуки.



На место вызвали полицию и заблокировали снаружи входную дверь.



Забравшийся в магазин мужчина попытался выскочить через верь, но у него не получилось, он помчался в другой зал, где тоже был выход, но охранники его опередили, заблокировали и этот выход. Мужчина снова кинулся к основным дверям, там его задержали и передали приехавшему наряду полиции.



В начале прошлого месяца ярославский автосалон ограбил подставной инкассатор. В салоне рассказали, как всё было.

