Тушить приезжали спасатели

Сегодня вечером над торговым центром «Фараон» на Московском проспекте начали подниматься клубы чёрного дыма. Такое зрелище напугало прохожих.



Оказалось, что огонь загорелся не в самом торговом центре, а рядом с ним.



— Горел мусор недалеко от торгового центра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Незадолго до этого пожарные выезжали тушить автобус, который загорелся на ходу. В транспорте ехали пассажиры.



Еще два крупных пожара сегодня произошли в Рыбинске. Всю ночь спасатели тушили крышу дома в центре города, а под утро вспыхнула ещё и квартира в пятиэтажке.



В связи с жарой в Ярославской области власти решили ввести особый противопожарный режим.

