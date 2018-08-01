Ярославец без повода напал на прогуливающуюся пару
Ярославец без повода напал на прогуливающуюся пару

Всего 22 года, но этот ярославец уже успел натворить дел. Да таких, что мало не покажется. 

Всё началось в 2016 году. Парень сбежал из воинской части, где проходил службу. За это ему дали условный срок. В 2017 году он избил человека, а также попался на распространении наркотиков. Но в тюрьму его за это не посадили. Видимо, почувствовав безнаказанность, мужчина насмерть забил человека. Просто так. 

Всё произошло ночью 5 августа прошлого года на улице Кривова. Мужчина вместе со своим знакомым внезапно налетел на парня и девушку, которые возвращались из магазина. 

— Не высказывая каких-либо требований, они начали наносить удары ногами по голове и телу потерпевшего. Девушке удалось убежать и спрятаться в круглосуточном продуктовом магазине неподалеку. От полученных травм головы потерпевший скончался в больнице спустя месяц, не приходя в сознание. В отношении 22-летнего ярославца возбудили уголовное дело. К сожалению, его сообщника установить не удалось, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

В Угличе 42-летний мужчина до смерти избил своего однофамильца.