Здание треснувшей больницы ремонтировать не будут

Здание треснувшей детской больницы № 1 на проспекте Ленина ремонтировать не будут. По крайней мере в этом году. Об этом рассказали 76.ru в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

— Сейчас здание законсервировано, в нём нет пациентов, не ведётся приём. По оценкам реконструкция здания обойдется в 180 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе областного департамента. — В бюджете средства на ремонт в этом году не заложены. Будут ли они рассматриваться в бюджете на будущий год, не могу сказать.

Напомним, весной этого года в здании больницы прошла экспертиза, которая показала, что оно может рухнуть в любой момент. По дому пошли трещины, а несущие деревянные фермы крыши находятся в аварийном состоянии.

После первой информации о трещинах заявлялось, что в здании сделают капитальный ремонт. Но позже выяснилось, что больнице требуется серьёзная реконструкция, которая может затянуться на пять лет.

В связи с тем, что теперь здание не используется департаментом здравоохранения, его могут передать на баланс департамента имущества и земельных отношений Ярославской области. Отделения больницы уже давно переехали по другим медучреждениям города.