В двух районах Ярославля отключат всю воду

На два дня ярославцев оставят без воды

Сразу два района Ярославля оставят без воды. На два дня жилые дома, школы и больницы во Фрунзенском и Красноперекопском районах останутся без холодной воды.

Об этом сообщили в городской администрации. Воды не будет 10 и 11 августа практически во всех зданиях обоих районов. Ярославцам предлагают альтернативное водоснабжение по следующим адресам:

Это связано с работами на сетях.

А проблем на сетях в Ярославле немало. Недавно в городе прорвался сквозь землю 15-метровый гейзер.