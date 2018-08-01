В двух районах Ярославля отключат всю воду

Сразу два района Ярославля оставят без воды. На два дня жилые дома, школы и больницы во Фрунзенском и Красноперекопском районах останутся без холодной воды.
Об этом сообщили в городской администрации. Воды не будет 10 и 11 августа практически во всех зданиях обоих районов. Ярославцам предлагают альтернативное водоснабжение по следующим адресам:
Это связано с работами на сетях.
А проблем на сетях в Ярославле немало. Недавно в городе прорвался сквозь землю 15-метровый гейзер.
Фото: Ольга Прохорова, Мэрия Ярославля
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