Мальчик больше месяца жил с матерью на теплотрасе

Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 30-летней матери, которая увела жить сына с бомжами на теплотрассу. Дело передали в суд.

Эта история стала скандальной после того, как в Ярославле объявили в розыск маму с трёхлетним малышом. Целый месяц поисковые отряды и полиция прочёсывали город. В итоге обоих обнаружили на теплотрассе в районе улицы Промышленной. Прокурор Дзержинского района рассказал подробности дела.

— Обвиняемая находится на учёте с диагнозом синдрома зависимости от алкоголя второй стадии, — рассказали в прокуратуре района. — В середине октября 2017 года женщина в вечернее время ходила в гости к своим знакомым, с которыми употребляла спиртные напитки. В один день обвиняемая с сыном отправилась к третьему знакомому, проживающему в шалаше на участке теплотрассы по Промышленному шоссе.

Как рассказала нерадивая мать, еду для себя и ребёнка она готовила на трубах, в туалет ходили на улице, не мылись, постельного белья в шалаше не было. Когда их нашли, у мальчика обнаружили заболевания, вызванные таким образом жизни. Ребёнка отняли у матери. Теперь она может попытаться доказать в суде, что в состоянии воспитывать сына.

По уголовной статье за неисполнение обязанностей по воспитанию ей грозит от штрафа и исполнительных работ до трёх лет лишения свободы.