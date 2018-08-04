А вам слабо проехать 14 стран на мотоцикле?

Ярославец Александр Морозов похудел на шесть килограммов и научился спать сидя. И всё благодаря своему суперпутешествию — на мотоцикле по Европе. Если серьёзно, то путешествие действительно получилось супер: он проехал 14 стран наедине со своим железным другом. Что Александр успел посмотреть, где ему было страшно и где люди ходили абсолютно голые, читайте в материале 76.ru.



Идея проехать Европу на мотоцикле возникла в прошлом году во время байк-фестиваля в Бресте. Александр ездит на мотоцикле лучше, чем ходит пешком. Но в том году у него не было визы, поэтому из Бреста он отправился назад в Ярославль.



А 23 мая этого года он собрал все необходимые вещи и документы и выехал из Ярославля.



— Мне исполнялось 40 лет. Никто же не празднует такую дату. Поэтому я решил «сдуться». Да и мысли всякие были в голове. Хотелось просто отвлечься. Когда ты едешь, то полностью сконцентрирован на дороге, думать времени нет. У меня в планах было доехать до Португалии и увидеть океан и знаменитый Мыс Рока, — рассказывает Александр.



В Бресте Саша переночевал одну ночь и двинулся в Краков. 27 числа он был уже там. Краков выбрал не просто так. Хотел увидеть концлагерь фашистов Аушвиц.

Жуткий концлагерь в Кракове

— Место довольно жуткое, мрачное, аж мурашки по телу. Хорошо, что посмотрел в самом начале, потому что дальше был один позитив, — говорит Александр.



Из Кракова путь лежал до Берлина. В Германии пришлось задержаться на три дня. Нужно было поменять масло, а это оказалось намного сложнее, чем у нас. У нас меняй — хоть на обочине. А там нет, только в автосервисе, самому никто не даст.



Германия

— Я нашёл один сервис, который держали турки, они разрешили поменять самому, — вспоминает Александр.



Дальше был Амстердам. На просмотр этого города тоже ушёл только один день.



Почему такие короткие остановки? Во-первых, деньги. Европа — удовольствие дорогое. Отдых, еда, жильё и, самое главное, бензин — всё это влетело в копеечку. И, во-вторых, потому что Александр, как и любой работающий человек, ограничен во времени. На это путешествие и так ушло 35 дней. Во-третьих, длительные остановки расхолаживают. А ему хотелось просто гнать.



Амстердам — это полный релакс, все ездят на великах, никуда не спешат.



— Очень интересный город. Они там окна не занавешивают вообще. И при этом ничего не стесняются. Ходят перед окнами голыми, за ноутбуками сидят, чего только ни делают, — смеётся Александр.



Пятая страна — Бельгия — была транзитом. Дальше — Франция. Конечно, нужно было увидеть Париж. В Париже всё дорого. Плюс ко всему — везде платные парковки. А ещё сумасшедшее движение.

Франция

— Некоторые площади я проезжал просто зажмурившись. Они нормально ездят. Просто у нас на кольце максимум три ряда, а там семь, и всем куда-то надо перестроиться, повернуть. Мне не понравилась и сама организация движения: 50 метров — светофор, ещё 50 метров — опять светофор. Приходилось останавливаться. Я покатался по Парижу. Увидел всё: Триумфальную арку, Мулен Руж, Эйфелеву башню. Но мне сам город не очень понравился. И в шесть вечера я выехал в Испанию, — рассказывает Александр.

76 регион в Париже

Иногда он останавливался прямо в пути, чтобы поспать. Спал сидя, прямо на мотоцикле. Страшно не было, потому что останавливался на парковках. Спал по два-три часа. И снова в путь.

В Испании был забронирован номер в отеле. Оказалось — отель в горах. Саша подъезжал к нему уже ночью. Вот тогда стало реально страшно. Потому что ехал он по серпантину. Резкие спуски и подъёмы, узкая дорожка. Но в награду за такой сложный путь был умопомрачительный рассвет в горах.



Переночевав в Испании, Саша поехал в Португалию. Выехал рано утром и к вечеру был уже в Португалии. Бросил вещи в гостинице и отправился на мыс Рока.

Океан в Португалии

— Океан — зрелище невероятное. Адреналин в крови даже подскочил. Я стою и говорю своему мотоциклу: «Вот, смотри, куда мы с тобой приехали», — смеётся Саша.



Это была конечная точка всего путешествия. Теперь нужно было возвращаться домой. В пути возникла идея: посетить французский курорт для нудистов Кап Дак. Этот город интересен тем, что там можно везде, даже в магазине, встретить голого человека. В теории, люди должны быть голыми везде. Но на практике получилось по-другому.

Кап Даг

— Оказалось, что это какой-то курорт для пенсионеров и их собачек. Все, кстати, были одетые. Может, им холодно ещё было. Но пляжи там безумно красивые. Наверное, надо сейчас туда приезжать, — говорит Александр.



Кап Даг — курорт для тех, кто без комплексов. Там даже сексом на пляже при всех занимаются. Правда, если пар становится больше пяти, приходит полиция, и всё это дело останавливает.



Дальше на пути были самые дорогие французские курорты: Канны, Ницца, Сантропе. И на пути — новая страна в копилку — княжество Монако. Там Саша проехал по всем знаменитым казино. Но деньги не проиграл. Просто фотографировался.

Александр хотел просто гнать вперёд

— Я ехал ночью, сделал всего пару остановок. Но вся дорога протяжённостью 250 километров у меня заняла шесть часов. Потому что горы, серпантин. Не представляю, как люди днём едут, когда машин много, там ещё ограничение скорости везде «50», — рассказывает Саша.



Следующей страной стала Италия. На удивление, там оказались плохие дороги. Не как у нас, конечно. Но вместо того чтобы любоваться природой, приходилось уворачиваться от ям. В Италии Саша задержался на несколько дней. Посмотрел Венецию, Рим и маленькое государство Ватикан.

Италия

— Пожалуй, Рим мне понравился больше всего. Там, куда ни ступи, достопримечательность. Даже мой отель оказался бывшим монастырём. А у меня, как назло, все чистые майки остались с черепами. А там монашки ходят. Пришлось бочком так выбегать из отеля, покупать новую майку, — вспоминает Саша.



Дальше на пароме он пепеправился в Грецию. Грецию проехал всю за день. И попал в Турцию. Здесь решил: надо передохнуть. Покупаться, позагорать, поесть в конце концов. За своё путешествие Саша похудел на 6 килограммов. Он нигде не шиковал, в основном ел на заправках или в «Макдоналдсе». Потому что дорого. И потому что все деньги съедал бензин.



Самый дорогой бензин в Португалии. 1,84 евро за литр.



Четыре дня Саша отдыхал в Мармарисе. Курорт оставил странное впечатление. В основном, из-за погоды, которая менялась по пять раз на дню: то дождь, то солнце, то ветер. Не расслабишься, как сказал Саша.

Турция

Оттуда он отправился в Грузию. Саше нужно было проехать всю Турцию насквозь. Навигатор решил добавить приключений и отправил Александра по таким дорогам, где нормальные люди не ездят. Через горы, серпантины и буераки.

— Там живут одни бедуины и бегают по горам с обрезами, — вспоминает.

Саша на своём мотоцикле произвёл фурор. Все смотрели на него, вылупив глаза, и долго-долго провожая взглядом.



— Слава богу, я выехал оттуда. В Турции асфальт, как стекло. Очень скользкий. И как назло дождь начался. А я как раз с гор спускался. Было стрёмно, — рассказывает Саша.

Виды головокружительные

И вот Чёрное море и Батуми. В Грузии Саша жил четыре дня. К нему даже прилетели друзья из Ярославля. Ребята отдыхали, гуляли и снова много ели. Потом друзья улетели на самолёте, а Саша вновь сел на мотоцикл. Дальше была граница Грузия — Россия.



— Вот здесь начались немыслимые пробки. Просто нескончаемая вереница машин. Вдруг какие-то грузины на минивэне пытаются проехать без очереди. Двое русских из другой машины вылезают, преграждают им дорогу, а грузины их сбивают и едут дальше. Все из машин повыскакивали, побежали за ними, остановили. Разборки какие-то начались. Те двое, к счастью, не пострадали. Их не на скорости сбили, они поднялись, всё нормально там закончилось, — рассказывает Саша.



Александр добрался до Пятигорска, переночевал там. До Ярославля оставалось 1850 километров до дома. И Саша одним днём за 21 час добрался до Ярославля.



— Я сдал норматив под названием «железная ж.па». Это байкерский норматив. Это когда за сутки ты проезжаешь не меньше 1700 километров. Мне ещё три дня дома казалось, что я еду, — рассказывает Александр.



За своё путешествие Александр проехал 16 500 километров — треть земного шара. На всё ушло около 300 тысяч рублей. Основные траты — это бензин.



— Мне повезло, что у меня ничего не сломалось в пути, — говорит Саша. — Был интересный случай, когда меня чуть не оштрафовали на две тысячи евро. Я ехал из Португалии в Испании. Передо мной ехал грузовик, я начал его обгонять. И вдруг, раз, за мной полиция. Едут-едут, потом мигалку включили. Я останавливаюсь. Оказалось, что я начал обгон чуть раньше пунктирной линии, сплошную пересёк. А у них за это бешеные штрафы. Они мне говорят: «Давайте права». А я перед поездкой оформил международные. На всякий случай. Ну и отдал их, думаю, если отнимут, то не жалко. Они смотрят и не понимают, что это. Посмотрели на меня, на права, отдали мне их, и отпустили.



— Что запомнилось из этого путешествия?



— Запахи. Все города и страны пахнут по-разному. С каждым местом есть какая-то ассоциация. В Амстердаме очень свежие запахи. В Португалии цвели большие красные цветы, их аромат смешивался с жарой, с палящим солнцем. Получался такой терпкий запах, даже словами не описать. В Бельгии я ждал, что буду нюхать свежие ароматы природы, а там везде пахнет навозом, — рассказывает Саша.

Саша проехал 16 500 километров

Во время пути одному скучно не было. Везде встречались люди, все спрашивали, куда и откуда Саша едет, восхищались его стойкостью и азартом, фотографировали и желали удачи. В планах — новое путешествие. Возможно, опять в Европу, но уже на более длительный срок.



Какие страны проехал Александр за своё путешествие:

Белоруссия -> Польша -> Германия -> Голландия -> Бельгия -> Франция -> Испания -> Португалия -> Монако -> Италия -> Ватикан -> Греция -> Турция -> Грузия