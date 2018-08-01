Чаще всего машины поджигают в Заволжском районе

Ярославль накрыла волна поджогов. Ох, горячие ярославцы. Поджигают то из-за ревности, то из-за денег. Несколько месяцев назад молодой человек поджёг Porsche Cayenne своему сопернику - мужчины не поделили девушку. А летом в одном из брагинских домов полыхала другая иномарка: её хозяин задолжал поджигателям 500 тысяч рублей. Бывает и так: поджигают одну машину, а вместе с ней загораются и соседние.



Мы узнали, какой район Ярославля самый пожароопасный. И как часто удаётся раскрыть преступления, связанные с поджогами.



Только за полгода в полицию поступило 30 обращений о поджогах:



Заволжский район - 7 фактов возгораний



Кировский район – 6

Фрунзенский – 5

Дзержинский – 4



Ленинский – 4

Красноперекопский – 4



- В 40% случаев – это умышленные поджоги. В 20% – случайные возгорания. На данный момент возбуждено и расследуется 11 уголовных дел по фактам поджогов автомобилей. По пяти из них установлены подозреваемые лица. Основной мотив преступлений – конфликты с владельцами автомобилей, - рассказали в УМВД по Ярославской области.



Один из поджигателей добровольно заплатил 500 тысяч рублей владельцу авто.



В июне этого года в Тутаеве подожгли «Газель». Оказалось, что сделал это 54-летний бомж. Мужчина положил пустые картонные коробки под тент машины и поджёг их. Сделал он это потому, что хозяин машины не до конца расплатился с ним за проделанную работу.



- В мае 2018 года в Тутаеве мужчина поджёг автосервис. Оказалось, что в этот день он обнаружил рядом с автосервисом металлические предметы, которые решил сдать в металлолом. Но сотрудники автосервиса его прогнали. Тогда мужчина решил отомстить, бросил тряпку, пропитанную горючей жидкостью к обшивке помещения и поджег .В результате огонь повредил часть внешней обшивки, сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей. На время расследования уголовного дела мужчина находится под стражей, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Как правило, виновные возмещают весь ущерб сами или по решению суда.

