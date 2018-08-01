В «Альтаире» сработала пожарная тревога

Пожарная тревога прозвучала в торговом центре в Дзержинском районе Ярославля. Эвакуировали всех посетителей и персонал из здания «Альтаира».

Пожарная тревога сработала накануне вечером в 23:15. В это время работал кинотеатр. Фильм остановили, а людей стали выводить на улицу.

— Все работники «Киномакса» были на улице, вопили громче всех, что это не учебная тревога, в торговый центр никого не пускала охрана, сказали, что все заблокировано, выключили свет, — рассказала Алёна Репина, которая в тот вечер была в кино.

В управлении МЧС по Ярославской области сообщили, что возгорания в торговом центре не было и пожарных администрация «Альтаира» не вызывала.

Теперь посетители переживают, вернут ли им деньги за недосмотренный сеанс.

Накануне вечером в Рыбинске вспыхнул торговый центр. Огромное пламя тушили несколько часов: подробности с места ЧП.

Напомним, в июне в торговом центра «Аура »случился пожар в зоне кинотеатра.