В центре Ярославля в асфальте образовалась огромная дыра
1 августа 2018 08:10
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Земля вновь уходит из-под ног. В Ярославле провалился асфальт прямо посреди проезжей части на улице Советская напротив ликёро-водочного завода.
- Осторожно, яма-убийца на улице Советской! Дозвониться в дежурку мэрии невозможно, - написал в соцсетях ярославец Алексей Яковлев.
Спустя несколько часов чиновники всё же узнали о том, что в асфальте в центре Ярославля зияет дыра. Они пообещали в ближайшее время устранить неполадки.
- Информация уже принята! Это сети ликёро-водочного завода. Они и будут устранят, - сообщили в мэрии Ярославля.
Напомним, недавно в Ярославле открылся портал в ад.
Фото: Алексей Яковлев/Facebook
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