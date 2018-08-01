Яма в центре Ярославля

Земля вновь уходит из-под ног. В Ярославле провалился асфальт прямо посреди проезжей части на улице Советская напротив ликёро-водочного завода.



- Осторожно, яма-убийца на улице Советской! Дозвониться в дежурку мэрии невозможно, - написал в соцсетях ярославец Алексей Яковлев.



Спустя несколько часов чиновники всё же узнали о том, что в асфальте в центре Ярославля зияет дыра. Они пообещали в ближайшее время устранить неполадки.



- Информация уже принята! Это сети ликёро-водочного завода. Они и будут устранят, - сообщили в мэрии Ярославля.



Напомним, недавно в Ярославле открылся портал в ад.