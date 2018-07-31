Свалку мусора устроили у церкви

Груда пакетов с мусором и разлетающиеся по ветру пластиковые обёртки — это не полигон «Скоково», а обычная остановка общественного транспорта в Ярославле. Такую с ужасом обнаружил ярославец в Заволжском районе.



— Вот такая остановка «Тверицы» рядом с храмом дополняет прекрасный вид на Стрелку, Успенский Собор и всю набережную! Что это? Новая экологическая политика? Раздельный сбор мусора? Новая контейнерная площадка? — задаётся вопросами Александр Торопов.



Действительно, буквально в 15 метрах от остановки находится церковь Зосимы и Савватия — единственная в Ярославской области, построенная во имя этих святых.

Ярославцы ждут транспорт в мусоре

На публикацию тут же откликнулся депутат областной думы Роман Фомичёв, обвинив в грязных завалах местных жителей.



— Ну да. Ну да. Обама раскидал. Может, это отсутствие воспитания прежде всего? — критично заметил депутат.

Спор разгорелся нешуточный. Одни приводили примеры того, как ярославцы сами оставляют мусор там, где переполнено, а могли бы поискать другое место для него. Другие уверяют, что избежать таких ситуаций позволит вовремя очищенный мусорный контейнер.

В администрации Заволжского района пока выясняют, кто должен следить за чистотой на этой остановке.

В Ярославской области находят сотни стихийных свалок. Из-за заваленных помоек в Ростовском районе произошла экологическая катастрофа.