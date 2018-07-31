Конопля росла сама по себе

В Ярославской области обнаружили несколько полей дикорастущей конопли. Большую проверку устроили полицейские в своей операции «Мак».

Так, четыре поля дикорастущей марихуаны обнаружили в Ростовском и Некрасовском районах и ещё 2 специально засеянных поля нашли в Ярославском и Угличском районах.

— Первый этап операции проходил с 10 по 19 июля. Задержано 10 подозреваемых, из них 6 за сбыт психоактивных веществ, — рассказали в УМВД по Ярославской области. — Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовных дел изъято 369,31 грамма наркотических и психотропных веществ.

Чаще всего в Ярославской области распространяют синтетические наркотики, их изъяли на 220,35 грамма, следом идёт героин — 146,47 грамма и амфетамин — 1,31 грамма.

Кстати, в Ярославской области назначили нового начальника полиции Андрея Липилина. Мы публиковали 5 фактов о нём.