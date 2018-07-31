Денис Добряков жёстко прошёлся по вандалам

В Рыбинске полиция начала разбирательства после нападения вандалов на новую остановку на Соборной площади. Модный крытый комплекс с местом для подзарядки телефонов и Wi-Fi разнесли подростки. Их лица попали на камеры видеонаблюдения.

Эту остановку разнесли подростки

Мэр Рыбинска Денис Добряков встретился со свидетелями происходящего и родителями подозреваемых вандалов.

— На родных больно смотреть. Что ж вы за дети такие? Что со своими родителями творите? Они же от стыда за вас глаз не могут поднять, — грозно высказался Денис Добряков. — Следствие идет, все виновные будут обязательно наказаны.

Ущерб новой остановке от погрома оценили в 20 тысяч рублей.