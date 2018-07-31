Полицейский в больнице

В Ярославской области задержали подростка, который в Москве возле посольства Словакии напал с ножом на полицейского. 30-летний капитан полиции попал в больницу после того, как 17-летний парень несколько раз ударил его ножом по телу. Об этом сообщает «Лента.ру».



Нападение произошло 27 июля.



— Спустя два дня подросток был задержан в Ростове Великом Ярославской области московскими сотрудниками полиции, — рассказал источник 76.ru.



Оказалось, что 17-летний подросток напал на полицейского из мести. По словам молодого человека, 2 месяца назад его избил наряд патрульно-постовой службы. После этого парню захотелось отыграться на любом другом полицейском. Сейчас он находится под стражей. Подростку назначили судебно-психологическую экспертизу.

