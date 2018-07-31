На стадионе валяются разбитые машины

В Ярославле прошло шоу каскадёров. Четыре дня на стадионе «Локомотив» показывали экстремальные трюки: поджигали людей, разбивали машины. А в понедельник на стадион пришли тренироваться дети из спортшколы. Вот только после прошедшего тут экстрим-шоу бег у них получился с препятствиями.



— Каскадёры уехали и оставили после себя горы мусора, — рассказала Алина Грачёва. — Детям приходится тренироваться в этой грязи.



Среди мусора занимаются дети

По стадиону разбросаны пластиковые бутылки, мусор. Кроме этого прямо на дорожках оставили и около десятка раскуроченных до состояния металлолома машин.





Организаторы пообещали всё за собой прибрать, только точных сроков, когда стадион станет чистым, не назвали.



— После отъезда каскадеров работа не окончена, мы на стадии завершения, — рассказала специалист по связям с общественностью шоу каскадёров Алеся Селина.

