Кроша испытала три собачьи площадки

В редакции 76.ru появился замечательный внештатный корреспондент — двортерьер Кроша. Собачка взяла на себя спецзадание — проверить собачьи площадки в Ярославле. Есть ли где разгуляться и поразмять косточки. Смотрим, что получилось.



Не надо так на меня смотреть. Да, поправилась! С кем не бывает. Знаете, какие они вкусные, эти собачьи печеньки! На них и раздобрела… Ну и решила — пора худеть. Срочно на собачий фитнес. Тем более что мэрия пообещала открыть в разных районах города новые собачьи площадки. Что ж, беру хозяйку — и тестируем!



Площадка в Ленинском районе — в районе дома № 29 на улице Автозаводской



Вообще-то тут уже была площадка. Её лишь должны были обновить. Хм, а что изменилось? Прибили недостающие доски, всё покрасили в яркие цвета, сделали забор. Ну что же, опробуем. Пробежала по буму, по горке — легко. А вот барьер дался уже сложнее — еле попу перевалила. Теперь придётся напрягаться — барьер стал повыше. А это что за шины разноцветные? Прыгать по ним? Вот уж точно без меня.

Барьер дался с трудом

Тут на площадку пришли маламут и швейцарская овчарка. Посплетничали о своём, собачьем. Говорят, приходят, потому что эту площадку огородили сеткой, и их спокойно спускают с поводка. Ну это они — большие собаки — не могут пролезть, а вот я, когда похудею, вполне смогу юркнуть под забором, что уж и говорить о маленьких собачках.

— Может, лучше другие площадки посмотрим? Тут и тесновато, и собак много — не могу при них спокойно заниматься, — говорю хозяйке. — Смущают меня эти молодые и стройные.



Маламут и швейцарская овчарка специально приезжают сюда тренироваться

Площадка на Среднем посёлке — за домом № 23 на улице Кавказской



— Где у вас новая собачья площадка? — спросили мы у проходящей мимо женщины.

— За домами, там увидите лесок и надпись, — сказала она и чуть ухмыльнулась.

Ну и что здесь делать — одни шины разбросаны?

Приехав, мы поняли почему. Коричневая дверь. По обе стороны — забор-сетка, который уже через несколько метров внезапно заканчивается. Из снарядов только один барьер и кучи разбросанных шин. А ведь обещали сделать к началу июля. Вот тебе и порезвилась, даже с поводка не отпустили, потому что дорога совсем близко.

Площадка на улице Кавказской вогнала нас в тоску

Площадка в Заволжском районе — возле дома № 16 на улице Красноборской



Вроде где-то в лесу здесь была большая площадка, но нашли мы площадку только у дороги. Она огорожена, правда, без двери. Тут хоть есть длинный бум и большая горка. Пару раз пробежала — скукота.

На Красноборской с радостью пару раз пробежала по горке и буму

Ладно, буду тренироваться на площадке на Пятёрке. Она хоть и небольшая, зато снарядов много.



Напомним, весной мэра Ярославля озаботили собачьи кучки в городе. Власти решили приучить владельцев убирать за питомцами и выгуливать их в специальных местах. Решить собачий вопрос Владимир Слепцов поручил главам районов. Во всех районах Ярославля вместе с жителями выбрали места и начали оборудовать собачьи площадки. Полный список мест выгула.

Зимой Кроша проверяла, в каких кафе можно поужинать с собаками.