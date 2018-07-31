Мужчина сам позвонил в полицию

В Рыбинске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной матери.



Убийство произошло вчера вечером в квартире, где жили мама и сын. У мужчины своей семьи не было. Идти ему тоже было некуда. Мать и сын периодически ссорились, но потом мирились. До рукоприкладства никогда не доходило. Вчера вечером мужчина выпил. Матери это не понравилось. Она сделала ему замечание. Эта ссора переросла в настоящую трагедию: мужчина схватил нож и ударил им в шею 68-летнюю женщину. Та скончалась на месте.



— Мужчина сам обратился в правоохранительные органы. Ранее он не был судим. В настоящее время он находится под стражей, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Ранее 76.ru рассказывал о том, что ярославец убил свою девушку, обнаружив её в постели с другом.