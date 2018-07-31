В мэрии рассмотрели просьбу жителей Брагино об остановках на улице Панина

Чиновники мэрии Ярославля детально рассмотрели просьбу горожан поставить дополнительные остановки в Брагино на маршруте автобуса № 8. К властям местные жители обратились через портал 76.ru ещё осенью прошлого года, и вот наконец готов ответ.



— Мы разработали проектно-сметную документацию на обустройство двух дополнительных остановок автобуса № 8, — рассказали в «Агентстве по муниципальному закажу ЖКХ» мэрии Ярославля. — Одна находится в районе дома № 3, корпус 5 по улице Панина, а вторая — у 14-го дома на Панина.

По изменённому маршруту 8-й автобус пустили ещё осенью прошлого года

Это как раз в районе магазинов и домов, от которых далеко ходить на остановку. То есть именно в том месте, где просили жители микрорайонов. И вроде чиновники услышали людей, но остановок там всё равно не будет.



— В связи с отсутствием источников финансирования организация остановочного пункта на улице Панина не представляется возможной, — заключили представители городской власти.



Пустить здесь автобус местным жителям обещал ещё Евгений Урлашов, будучи мэром города. Но только в прошлом году это случилось уже при нынешней городской власти. По чётной стороне Панина и улице Строителей поехал 8-й автобус, но... мимо.

