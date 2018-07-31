Школы и садики готовятся к новому учебному году

Из областного бюджета выделят 13 миллионов рублей, чтобы обеспечить безопасность в школах и детских садиках Ярославля. В правительстве рассказали, на что пойдут деньги.

— Это и установка ограждений вокруг учреждений образования, и видеонаблюдение, размещение металлоискателей и тревожных кнопок, — рассказала первый заместитель директора регионального департамента образования Светлана Астафьева.

Безопасность усилят в девяти школах и детских садах — тех, где недоставало. А в школе № 14 внедрят пилотный для Ярославля проект — «Умная проходная».



В элитных школах Ярославля установят пропускную систему.



— Доступ в учебное заведение будет возможен по специальным электронным пропускам. Отработав пилотный проект в одной школе, мы будем рассматривать возможность внедрять его повсеместно, — объяснил председатель комиссии по социальной политике Алексей Таганов.

Усиленная охрана школам не помешает. Еще помнится случай, когда подросток пронёс в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу. Подростка отправили в закрытое учебное заведение.