Мужчину обнаружил сосед по дому

Сегодня во дворе дома 81, корпус 2 по улице Свердлова нашли тело молодого мужчины. Погибший находился темно-бордовой «Ауди». Заметил его жилец дома.

— Мужчина позвонил в полицию и сказал, что в салоне машины сидит мужчина в странной, неестественной позе, — рассказали порталу 76.ru в УМВД по Ярославской области.

На месте происшествия собралась толпа.

Жильцы домов во дворе собрались на месте происшествия

— Похоже, он уснул в салоне. А в такую жару это чревато... — сказали порталу 76.ru очевидцы произошедшего.

Погибшему было всего 36 лет.

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