«Он сидел в странной позе». В Ярославле тело молодого мужчины нашли в его собственной машине
30 июля 2018 21:13
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Сегодня во дворе дома 81, корпус 2 по улице Свердлова нашли тело молодого мужчины. Погибший находился темно-бордовой «Ауди». Заметил его жилец дома.
— Мужчина позвонил в полицию и сказал, что в салоне машины сидит мужчина в странной, неестественной позе, — рассказали порталу 76.ru в УМВД по Ярославской области.
На месте происшествия собралась толпа.
— Похоже, он уснул в салоне. А в такую жару это чревато... — сказали порталу 76.ru очевидцы произошедшего.
Погибшему было всего 36 лет.
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Фото: Ольга Прохорова
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