Женщину видели у школы в Заволжском районе

64-летняя Татьяна Ляпина собрала вещи, уложила их в пакеты, открыла входную дверь и, столкнувшись на лестничной клетке с соседями, сказала им: «Я ухожу и больше вернусь».



Вчера женщина ушла из дома в Заволжском районе с четырьмя пакетами. На шее у неё висит иконка Матроны Московской. Но ушла Татьяна не в церковь. Её след теряется у школы № 47 в Заволжском районе. Там её видели вчера около восьми часов вечера в последний раз. Дальше след теряется.



Дочка Татьяны рассказала: её мама серьёзно больна. Где она может быть, неизвестно.



— Она живёт с моим отчимом и братом. Они не уследили, позволили ей уйти. Брат на работе был, а отчим плохо себя чувствует. Она вышла, а он и не понял куда. Думал, просто погулять. Особо много вещей она не взяла, так, что-то по мелочи. Буду очень признательна, если мне помогут найти маму, — сказала дочка Татьяны Юлия.



На вид Татьяне 65 лет, рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы короткие русые с сединой, глаза серые. Татьяна никого не узнаёт и нуждается в помощи. Если вам что-либо известно о её месте нахождения, позвоните волонтёрам «ЯрСпаса» по телефону +7 910 964-08-38.

