Валентин Луковкин очень плохо видит и плохо слышит

Волонтёры сразу трёх добровольческих поисковых отрядов ищут в Ярославской области 82-летнего Валентина Луковкина.



— Дедушка ушел 24 июля со своего участка в деревне Шестовское пока рядом никого не было, — рассказала инфорг поисковой группы «Центр-спас». — При выходе из огорода — сразу лес. Мужчина очень плохо видит и плохо слышит.



Приметы пропавшего: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые. Был одет в зелёную куртку, рубашку защитного цвета с коротким рукавом, серые брюки, чёрные кирзовые сапоги и серую кепку без козырька. Всех, кто видел его после пропажи, спасатели и волонтёры просят позвонить по телефонам 112 или 8 800 30-18-112 (звонок бесплатный).



Десятки добровольцев-поисковиков всю ночь и следующий день прочесывали близлежащие поля и леса, работали на отклик. Сложности добавили завалы, оставшиеся там в лесу после урагана, прошедшего несколько лет назад, и высокая, густая, почти не просматриваемая трава в полях вокруг деревни. Запланированный на следующий день осмотр полей с беспилотника не состоялся из-за бокового ветра в районе поиска.

