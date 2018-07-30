В колонии побывали советник президента и ярославский омбудсмен

Сегодня адвокат Ирина Бирюкова, которая ведет историю мужчины, подвергшегося пыткам в колонии, написала на своей страничке в фейсбуке о том, что требует защитить своего подопечного.

— Отправила в Следственный комитет России заявление об обеспечении государственной защиты Евгению Макарову, — написала юрист. — Напомню, что Женя направил УПЧ по Ярославской области заявление о том, что опасается, что его могут убить, представив это как «самоубийство». Женя не выходит из одиночной камеры, находится под видеонаблюдением. Просит не вывозить за пределы камеры без моего личного присутствия.

Несмотря на то, что заключенный находится под камерами, в плане обеспечения физической защиты юристы начальству колонии не доверяют.

Дело о пытках в ярославской колонии: сотрудники, истязавшие заключённого, сдают друг друга.



Громкий скандал в ярославской колонии № 1 разыгрался после того, как в СМИ появилось видео: в воспитательной комнате ИК-1 жестоко избивают полуголого человека. Сотрудники колонии бьют Евгения Макарова палками по пяткам, и он воет от боли. После того, как видео опубликовали, в колонию нагрянули проверки, дело дошло до советника президента. А сам заключённый испугался, что его теперь захотят убить. 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 8 из них услышали решение суда о мере пресечения, по остальным пока нет информации. Мы продолжаем следить за этой историей. По ссылке — все материалы по теме.