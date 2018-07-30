Троллейбусы шестого маршрута будут ездить только по будням

С 6 августа в Ярославле троллейбус № 6 будет ездить только по будням. Первый от вокзала Ярославль-Главный будет отъезжать в 5 часов 52 минуты, а от площади Богоявления в 6 часов 5 минут. Последний от вокзала будет ездить в 22 часа 28 минут, а от центральной площади в 22 часа 41 минуту.



— А вот по выходным троллейбусы не будут ездить вообще, — рассказали в мэрии Ярославля. — Во-первых, этот маршрут пользуется спросом только с понедельника по пятницу, а во-вторых, он полностью дублируется троллейбусом № 5. Так что пассажиры не будут испытывать неудобства.



По шестому маршруту сейчас ездят новенькие красные троллейбусы с защитой от ультрафиолета на окнах и зарядными устройствами для телефонов в салоне.

