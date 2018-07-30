Сэкономить на коммуналке людям из больших семей не получится — они будут платить ещё больше, чем прежде

Хорошие новости пришли из правительства Ярославской области — скоро плата за коммунальные услуги станет меньше. Правда, как выяснилось, не намного, и не у всех.



— С 1 сентября за вывоз мусора будем платить по 73,94 рубля с человека в месяц, — рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. — Изменится и единица начисления платы за услугу. Сейчас стоимость зависит от количества квадратных метров в квартире, а потом будет начисляться по количеству людей.



К примеру, сейчас для квартиры площадью 60 квадратных метров в Ярославле вывоз мусора обходится приблизительно в 155 рублей в месяц. Если в ней проживает один человек, то после 1 сентября эта сумма для него снизится практически в два раза — до 73,94 рубля в месяц. В то же время для трех проживающих в такой же квартире жителей плата повысится.



В Ивановской области вывоз мусора обходится в 86,54 рубля, в Челябинской — 88,91, в Курской — 131,62, в Липецкой — 116,65. Максимальный тариф в Чукотском автономном округе — 156,3 рублей в месяц.



Непривычные цифры увидят ярославцы и в квитанциях за июль. В регионе уже подорожали услуги ЖКХ. Недавно мы писали, во сколько теперь нам будет обходиться коммуналка.