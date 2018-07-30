Женщине пронзило ступню арматурой

Ярославцы, будьте осторожны, смотрите под ноги. Жительница Брагино не смогла обойтись без помощи спасателей после того, как наступила на арматуру, торчащую посреди двора. Женщина не заметила торчащий прут. Арматура пронзила ступню женщины насквозь. Пострадавшей пришлось вызывать не только медиков, но и спасателей.



Видео: ЦГЗ Ярославль

— Спасатели наложили на поврежденную ногу женщины бинты, зафиксировали и перекусили арматуру специальным инструментом — штифторезом. После этого женщину передали медикам скорой помощи, а оставшуюся в земле арматуру спасатели спилили, чтобы никто больше не получил травму в этом месте, — рассказали в центре гражданской защиты по Ярославской области.



В эти же выходные не очень повезло и семье, которая решила покататься на катамаране. Во время прогулки у катамарана сломалась рулевая рейка. Мама с детьми целый час не могли вернуться к месту стоянки катамарана. Совместными усилиями спасатели отбуксировали катамаран, а семью доставили на берег.



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