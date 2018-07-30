В Рыбинске ищут общественников, готовых следить за подрядчиками

Ярославцев зовут следить за ремонтом дорог. На этот раз в Рыбинск, где власти хотят собрать общественников, готовых докладывать обо всех огрехах подрядных организаций.

— Рыбинские власти, позавидовав ярославским дорожникам и чиновникам, которые души не чают в ярославских же общественниках и всячески их любят, решили организовать себе общественный совет, в обязанности которого будет входить контроль за состоянием дорог, за ремонтом, за аукционами. Если вы живёте в Рыбинске, если у вас есть возможность, время, а самое главное, желание этим заниматься, то пишите в комментах, — рассказывает председатель ярославского отделения Федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев.



Для общественников уже создали отдельную группу в Facebook.

Работы у новых общественников в этом году будет достаточно. Ведь Рыбинск получил 400 миллионов рублей на ремонт дорог.