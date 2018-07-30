На месте работают сотрудники ГИБДД

Сегодня утром на Промышленном шоссе произошло серьёзное ДТП: столкнулись две легковушки. От удара одну из них вынесло на разделительную полосу, а вторая перевернулась на крышу.



— ДТП произошло недалеко от Добрынинского моста. ГИБДД уже работают на месте, — рассказал очевидец Денис Пермяков.



Как сообщили в УМВД по Ярославской области, в аварии никто не пострадал.

