Серьёзное ДТП в Ярославле: легковушка перевернулась на крышу
30 июля 2018 11:08
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Сегодня утром на Промышленном шоссе произошло серьёзное ДТП: столкнулись две легковушки. От удара одну из них вынесло на разделительную полосу, а вторая перевернулась на крышу.
— ДТП произошло недалеко от Добрынинского моста. ГИБДД уже работают на месте, — рассказал очевидец Денис Пермяков.
Как сообщили в УМВД по Ярославской области, в аварии никто не пострадал.
Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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