Мужчины поймали 1200 рыбин

Хорошо поживились двое мужчин в заповеднике Ярославской области. 29-летние жители Рыбинского района наставили сетей в реке Дарвинского заповедника. Их заметили отдыхающие и обратились в полицию.



Полицейские задержали мужчин, как раз когда они перегрузили весь улов в коробки.



— У них изъяли моторную лодку, пять сетей длиной 60 метров и около 1200 экземпляров выловленной рыбы различных пород. Ущерб составил более миллиона рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В отношении мужчин возбудили уголовные дела по факту браконьерства.

