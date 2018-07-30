Браконьерство по-крупному: двое жителей Ярославской области наловили в реке рыбы на миллион рублей
30 июля 2018 09:38
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Хорошо поживились двое мужчин в заповеднике Ярославской области. 29-летние жители Рыбинского района наставили сетей в реке Дарвинского заповедника. Их заметили отдыхающие и обратились в полицию.
Полицейские задержали мужчин, как раз когда они перегрузили весь улов в коробки.
— У них изъяли моторную лодку, пять сетей длиной 60 метров и около 1200 экземпляров выловленной рыбы различных пород. Ущерб составил более миллиона рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по факту браконьерства.
Фото: УМВД по ЯО
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