Грузовик перекрыл трассу





Утро недобрым оказалось на трассе в Тутаевском районе. На дороге Ярославль-Рыбинск у деревни Дорожаево опрокинулся грузовик.

«Газель» погнула ограждение на разделительной полосе и перекрыла собой две полосы для движения — весь путь по одному направлению.

— Авария случилась около 5:20 утра. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.

Авария на трассе под Ярославлем

По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулём. В настоящее время «Газель» уже оттащили к обочине, движение на трассе возобновилось.

Накануне вечером в Ярославле девушке пробило голову в аварии с такси.