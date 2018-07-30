Развалился на всю дорогу: на трассе под Ярославлем опрокинулся грузовик
30 июля 2018 09:16
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Утро недобрым оказалось на трассе в Тутаевском районе. На дороге Ярославль-Рыбинск у деревни Дорожаево опрокинулся грузовик.
«Газель» погнула ограждение на разделительной полосе и перекрыла собой две полосы для движения — весь путь по одному направлению.
— Авария случилась около 5:20 утра. Никто не пострадал, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулём. В настоящее время «Газель» уже оттащили к обочине, движение на трассе возобновилось.
Накануне вечером в Ярославле девушке пробило голову в аварии с такси.
Фото: Управление МЧС по ЯО
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