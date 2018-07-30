Вчера около девяти часов вечера в Рыбинске на улице Ломоносова, у дома № 8, произошло ДТП. Здесь автомобиль сбил человека. Но водитель не помог пострадавшему, не вызвал врачей. Даже не вышел из машины. А лишь поддал газу.
— Водитель скрылся с места ДТП, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Пострадавшему вызвали медиков очевидцы. Приехала бригада скорой. Если вы стали очевидцем произошедшего, напишите в личном сообщении нашей группе во «ВКонтакте».
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Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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