Ради игры отдашь последнее

Никакие увещевания не могли заставить жителя Ярославской области расплатиться с долгами за кредиты. Уже и приставы его вызывали — а он все не платил.

Тогда к нему домой пришли арестовывать имущество. И это он снёс равнодушно. Пока не добрались до самого важного — до телевизора.

— Должник — любитель футбольных новостей. Осознав все последствия, в том числе изъятие телевизора, мужчина сразу нашел 15 тысяч рублей и выплатил задолженность, — рассказали в службе приставов.



У приставов полно историй любви. И если тут — любовь к футболу, то, бывает, страсть вспыхивает и между самими должниками.