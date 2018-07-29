Художник прославил свое имя не только в России, но и во всем мире

На аукционе во Франции за 560 тысяч евро продали картину «Веранда» кисти знаменитого художника Константина Коровина.

Живописец имел дом в Ярославской области.

— Солнечная веранда в охотинском доме Константина Алексеевича (Переславский район Ярославской области) написана в 1922 году, — рассказала вдохновитель проекта по возрождению дома-дачи художника Наталья Булах на своей странице в фейсбуке.

Картина «Веранда»

Дача художника находится в деревне Охотино Переславского района. Поклонники творчества Коровина восстанавливают дом, делая из него музей.