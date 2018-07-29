Картину знаменитого художника из Ярославской области продали на аукционе за полмиллиона евро
29 июля 2018 21:17
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На аукционе во Франции за 560 тысяч евро продали картину «Веранда» кисти знаменитого художника Константина Коровина.
Живописец имел дом в Ярославской области.
— Солнечная веранда в охотинском доме Константина Алексеевича (Переславский район Ярославской области) написана в 1922 году, — рассказала вдохновитель проекта по возрождению дома-дачи художника Наталья Булах на своей странице в фейсбуке.
Дача художника находится в деревне Охотино Переславского района. Поклонники творчества Коровина восстанавливают дом, делая из него музей.
Фото: kkorovin.ru, twitter.com/interencheres
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