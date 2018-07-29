Надо успеть позагорать!

Если вы еще не успели загореть, торопитесь — не так уж и надолго в Ярославль пришла жара. Все ближайшие дни в городе будет по-летнему жарко — от 25 до 29 градусов (19 августа).

Будет в основном солнечно, иногда с грозами. И продержится такая погода ровно три недели августа. С понедельника, 20 августа, все сайты прогноза погоды дружно обещают резкое похолодание. В этот день температура упадет сразу до 20 градусов и зарядят дожди. Из-за них к концу августа температура воздуха опустится и вовсе до 13 градусов.

Так что впору наслаждаться теплыми денечками. Хоть мэрия Ярославля и запретила купаться в такую жару.