Машины раскидало по дороге

Вчера в полдень серьёзное ДТП произошло на дороге Углич — Ростов. Столкнулись автомобили «Лада-Гранта» и ВАЗ-21093. Один из автомобилей вынесло на обочину.

Удар был сильным — машины измяло, пострадали люди. В «Ладе-Гранте» — 65-летний водитель, а в ВАЗе пассажиры — 38-летняя женщина и её 5-летняя дочка.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Ещё одна авария с пострадавшими произошла в Угличском районе сегодня ранним утром — машина опрокинулась в кювет и перевернулась.