Страшное ДТП на трассе Углич — Ростов: пострадала 5-летняя девочка
29 июля 2018 11:41
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Вчера в полдень серьёзное ДТП произошло на дороге Углич — Ростов. Столкнулись автомобили «Лада-Гранта» и ВАЗ-21093. Один из автомобилей вынесло на обочину.
Удар был сильным — машины измяло, пострадали люди. В «Ладе-Гранте» — 65-летний водитель, а в ВАЗе пассажиры — 38-летняя женщина и её 5-летняя дочка.
— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Ещё одна авария с пострадавшими произошла в Угличском районе сегодня ранним утром — машина опрокинулась в кювет и перевернулась.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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