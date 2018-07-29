Заглянул в каждый кабинет. Новый начальник полиции устроил ревизию в двух отделах: что проверял
29 июля 2018 11:45
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Новый начальник ярославской полиции Андрей Липилин принимает хозяйство. Все осматривает детально. В пятницу устроил рейд сразу в два отдела — по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам, а также ОМВД по Ярославскому району.
— Начальник управления проверил работу дежурных частей, знание личным составом основополагающих документов, степень владения оперативной обстановкой, соблюдение пропускного режима, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Новый начальник ярославской полиции — кто он.
Липилин заглянул в рабочие кабинеты, проверил документы. И напомнил о соблюдении дисциплины.
Фото: УМВД по Ярославской области
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