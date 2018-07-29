Андрей Липилин знакомится с работой подчиненных

Новый начальник ярославской полиции Андрей Липилин принимает хозяйство. Все осматривает детально. В пятницу устроил рейд сразу в два отдела — по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам, а также ОМВД по Ярославскому району.

— Начальник управления проверил работу дежурных частей, знание личным составом основополагающих документов, степень владения оперативной обстановкой, соблюдение пропускного режима, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Новый начальник ярославской полиции — кто он.

Липилин заглянул в рабочие кабинеты, проверил документы. И напомнил о соблюдении дисциплины.